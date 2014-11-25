СПЕКТР УСЛУГ:
· Письменный перевод с/на английский, немецкий, турецкий, русский, украинский языки
· Копирайтинг/рерайтинг
· Написание статей
· Написание научных работ на различные тематики
· Редактирование/вычитка переводов
Образование: высшее (переводчик немецкого и английского языков, лингвист)
УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:
· 2008 — 2013 год – Национальный Технический Университет Украины (Киевский Политехнический Институт)- Факультет лингвистики, магистр
· Апрель 2012 – июль2014 – Курсы турецкого языка «Анатолия»
· 2011 год – Goethe İnstitut Kiew (Vorbereitungskurs auf die DaF Prüfung)
· Опыт работы в сфере письменных переводов – более 3-х лет
СЕРТИФИКАТЫ:
· Test DaF Zertifikat (C1.2)
· Диплом, подтверждающий знание турецкого языка на уровне В2 (Orta Düzey)
Контакты:
Эл.почта: [email protected]
Обращайтесь в любое удобное для Вас время!