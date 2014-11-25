Переводы с/на немецкий, турецкий, английский, русский, украинский языки, написание работ, статей

СПЕКТР УСЛУГ:

· Письменный перевод с/на английский, немецкий, турецкий, русский, украинский языки

· Копирайтинг/рерайтинг

· Написание статей

· Написание научных работ на различные тематики

· Редактирование/вычитка переводов

Образование: высшее (переводчик немецкого и английского языков, лингвист)

УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ:

· 2008 — 2013 год – Национальный Технический Университет Украины (Киевский Политехнический Институт)- Факультет лингвистики, магистр

· Апрель 2012 – июль2014 – Курсы турецкого языка «Анатолия»

· 2011 год – Goethe İnstitut Kiew (Vorbereitungskurs auf die DaF Prüfung)

· Опыт работы в сфере письменных переводов – более 3-х лет

СЕРТИФИКАТЫ:

· Test DaF Zertifikat (C1.2)

· Диплом, подтверждающий знание турецкого языка на уровне В2 (Orta Düzey)

Контакты:

Эл.почта: [email protected]

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