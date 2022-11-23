darstyler

Илья darstyler

 
54 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Ghost Writer к вашим услугам! А также: редактура и постановка стиля в любом жанре.

1. Нарратив

Помогу вам раскрутиться как автору.

Схема простая. 

Вы присылаете мне рукопись. Я ее просматриваю, объясняю, что можно с ней сделать. 

Сообща мы обговариваем все вопросы нашего возможного сотрудничества. Вплоть до издания вашей книги. 

Я профессиональный редактор с 20—летним опытом работы в самых различных жанрах, практически во всех, включая стихотворное творчество. Писатель и журналист.  

Могу дать определенные гарантии как ваш наставник. Строго индивидуально, чисто по факту.

2. Ghost Writer

Все сделаю за вас, под вашим именем. 

Автобиографию.

Научно-популярную, деловую и практическую литературу.

Роман, повесть, сказку.  

К вашим услугам любой жанр и стиль, а также помощь в издании. 

Вы платите за то, чтобы эта тайна осталась между нами.