1. Нарратив
Помогу вам раскрутиться как автору.
Схема простая.
Вы присылаете мне рукопись. Я ее просматриваю, объясняю, что можно с ней сделать.
Сообща мы обговариваем все вопросы нашего возможного сотрудничества. Вплоть до издания вашей книги.
Я профессиональный редактор с 20—летним опытом работы в самых различных жанрах, практически во всех, включая стихотворное творчество. Писатель и журналист.
Могу дать определенные гарантии как ваш наставник. Строго индивидуально, чисто по факту.
2. Ghost Writer
Все сделаю за вас, под вашим именем.
Автобиографию.
Научно-популярную, деловую и практическую литературу.
Роман, повесть, сказку.
К вашим услугам любой жанр и стиль, а также помощь в издании.
Вы платите за то, чтобы эта тайна осталась между нами.