Ghost Writer к вашим услугам! А также: редактура и постановка стиля в любом жанре.

1. Нарратив

Помогу вам раскрутиться как автору.

Схема простая.

Вы присылаете мне рукопись. Я ее просматриваю, объясняю, что можно с ней сделать.

Сообща мы обговариваем все вопросы нашего возможного сотрудничества. Вплоть до издания вашей книги.

Я профессиональный редактор с 20—летним опытом работы в самых различных жанрах, практически во всех, включая стихотворное творчество. Писатель и журналист.

Могу дать определенные гарантии как ваш наставник. Строго индивидуально, чисто по факту.

2. Ghost Writer

Все сделаю за вас, под вашим именем.

Автобиографию.

Научно-популярную, деловую и практическую литературу.

Роман, повесть, сказку.

К вашим услугам любой жанр и стиль, а также помощь в издании.

Вы платите за то, чтобы эта тайна осталась между нами.