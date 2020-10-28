darsycall

Даша darsycall

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Лингвист-переводчик

НовоЯ лингвист-переводчик со знанием английского на уровне С1 (Продвинутый), имею опыт общения с носителями языка, опыт письменных переводов, а также написание статей и набора текста. Сделаю указанную работу в кратчайшие сроки.

E-mail: [email protected]

  • Создание сайта

    Нужно создать сайт, в котором будет идти речь о таргете и как он работает. Также, пример лучших таргетологов России. Срок выполнения: 3 дня)

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Перевод с английского на русский

    Требуется человек, который может перевести рефераты с школьной программы с русского на английский. Уровень знания английского языка должен быть не меньше B1

    Переводы92 заявки
    Закрыт
    5 лет назад