Нужно создать сайт, в котором будет идти речь о таргете и как он работает. Также, пример лучших таргетологов России. Срок выполнения: 3 дня)
Сайты «под ключ»17 заявок
Закрыт
5 лет назад
НовоЯ лингвист-переводчик со знанием английского на уровне С1 (Продвинутый), имею опыт общения с носителями языка, опыт письменных переводов, а также написание статей и набора текста. Сделаю указанную работу в кратчайшие сроки.
E-mail: [email protected]
Нужно создать сайт, в котором будет идти речь о таргете и как он работает. Также, пример лучших таргетологов России. Срок выполнения: 3 дня)
Требуется человек, который может перевести рефераты с школьной программы с русского на английский. Уровень знания английского языка должен быть не меньше B1