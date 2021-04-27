darth_vuez

Vue.js | HTML5 | CSS3 | Front-End Development

Привет! Я фронтенд разработчик с 2 годами опыта. Занимаюсь вёрсткой и программированием веб-сайтов и веб-приложений разной степени сложности. С радостью заберу ваш макет и превращу его в полноценно работающий продукт с валидной и адаптивной вёрсткой.

В своей работе я использую следующий стек технологий:

• Вёрстка: HTML5 / CSS3 / SCSS / Grid / Flexbox / БЭМ-методология;

• Языки программирования: JavaScript (ES6+) / TypeScript;

• Фреймворки: Nuxt.js + Vue.js ecosystem (Vuex / Vue Router);

• Прочее: Webpack / Gulp / Git

Если вам интересно поработать со мной — пишите, и я всегда буду рад вам помочь.

Хорошего дня!