darth_vuez

Vue.js | HTML5 | CSS3 | Front-End Development
Привет! Я фронтенд разработчик с 2 годами опыта. Занимаюсь вёрсткой и программированием веб-сайтов и веб-приложений разной степени сложности. С радостью заберу ваш макет и превращу его в полноценно работающий продукт с валидной и адаптивной вёрсткой.
В своей работе я использую следующий стек технологий:
• Вёрстка: HTML5 / CSS3 / SCSS / Grid / Flexbox / БЭМ-методология;
• Языки программирования: JavaScript (ES6+) / TypeScript;
• Фреймворки: Nuxt.js + Vue.js ecosystem (Vuex / Vue Router);
• Прочее: Webpack / Gulp / Git
Если вам интересно поработать со мной — пишите, и я всегда буду рад вам помочь.
Хорошего дня!
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