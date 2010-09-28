darthrevan

Дмитрий darthrevan

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
valeriyvan
Валерий 
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Перевести на английский язык
Спасибо. все сделано замечательно.
Грамотный, порядочный заказчик. Четко ставит задачи. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Перевод инструкции мед прибора на английский
Быстрое качественное исполнение заказа. учел все пожелания. в общении вежлив. рекомендую
Максим - очень грамотный и порядочный заказчик. Знает что хочет получить в итоге, ставит четкие требования, приятный в общении. Оплата практически мгновенная. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Переводы
2 отзыва
от $3
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