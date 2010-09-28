Портфолио
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- Анг-Рус Тех. характеристики фрезерного центра301 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Спасибо. все сделано замечательно.
Ответный отзыв
Грамотный, порядочный заказчик. Четко ставит задачи. Рекомендую для сотрудничества.
$25
10 баллов
13 лет назад
Быстрое качественное исполнение заказа. учел все пожелания. в общении вежлив. рекомендую
Ответный отзыв
Максим - очень грамотный и порядочный заказчик. Знает что хочет получить в итоге, ставит четкие требования, приятный в общении. Оплата практически мгновенная. Рекомендую для сотрудничества.
Переводы
2 отзыва
от $3
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