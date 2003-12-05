Грамотная перепечатка текста. Русский и казахский языки.

Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, а также быстрый и продуктивный рабочий процесс, все работы выполняются в сроки.