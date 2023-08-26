darweblancer

Перепечатка текста

Перепечатка текстов, которая включает в себя:

1) печать текста с отсканированных документов;

2) печать текста с книжных носителей;

3) ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;

4) вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников;

5) набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ;

6) сверка после внесения правок с предоставленных графических файлов.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, выполнение всех работ в сроки, быстрый и продуктивный рабочий процесс.