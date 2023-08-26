darweblancer

Перепечатка текста
Перепечатка текстов, которая включает в себя:
1) печать текста с отсканированных документов;
2) печать текста с книжных носителей;
3) ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов;
4) вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников;
5) набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ;
6) сверка после внесения правок с предоставленных графических файлов.
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