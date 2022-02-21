Дизайн сайтов

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Привет)

﻿Меня зовут Дарья и я веб-дизайнер из Беларуси.

﻿За год работы в сфере дизайна я прошла программу двух курсов и сильно подняла свой уровень в

создании сайтов, но на этом, конечно же, я не останавливаюсь.

﻿Работаю в преимущественно в Figma, которая позволяет позаботиться мне и о заказчике, и о верстальщике.

﻿Почему Вы можете мне довериться?

Я погружаюсь в Ваш бизнес, создаю дизайн на основе Вашей ЦА;

Работаю продуктивно и ответственно по разработанной для Вас схеме сотрудничества (бриф – прототип – утверждение и иные промежуточные этапы). * Более подробно со схемой сотрудничества мы познакомимся при непосредственном обсуждении заказа .

. Ценю своё и Ваше время;

Постоянно держу Вас в курсе проделанной работы;

Соблюдаю оговоренные сроки выполнения работы;

Никогда не пропадаю и всегда остаюсь с Вами (за небольшим исключением – если не сплю), как во время работы, так и после окончания сотрудничества;

Полностью адекватно отношусь к правкам;

Работаю до полного утверждения, ведь моя главная задача – это добиться ожидаемого Вами результата!

: от двух до семи дней (оговариваются непосредственно).

﻿Что необходимо для заказа?

заполнить бриф ( мной прилагается ) или составить собственное техническое задание ( ТЗ ). *При этом, пожалуйста, постарайтесь как можно точнее ответить на все поставленные вопросы. Это займет всего несколько минут и будет залогом успешного начала нашей работы.

( ) или составить собственное ( ). выслать мне все существующие материалы, которые относятся к данному дизайну: фирменные цвета, логотип, прототип, текст, фото и прочее.

﻿Что Вы получите после сотрудничества со мной?

Качественный, современный, чистый и работающий дизайн. Гарантия: дизайн понравится не только Вам, но и Вашим клиентам;

дизайн понравится не только Вам, но и Вашим клиентам; Обратную связь;

Исходные файлы для верстальщика.

﻿Как со мной связаться?

Почта:

Вконтакте:

Телеграм:

﻿Большое спасибо за Ваше время! Всем успехов и хорошего настроения! :)