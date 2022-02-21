Дизайн сайтов
Привет)
Меня зовут Дарья и я веб-дизайнер из Беларуси.
За год работы в сфере дизайна я прошла программу двух курсов и сильно подняла свой уровень в
создании сайтов, но на этом, конечно же, я не останавливаюсь.
Работаю в преимущественно в Figma, которая позволяет позаботиться мне и о заказчике, и о верстальщике.
Почему Вы можете мне довериться?
- Я погружаюсь в Ваш бизнес, создаю дизайн на основе Вашей ЦА;
- Работаю продуктивно и ответственно по разработанной для Вас схеме сотрудничества (бриф – прототип – утверждение и иные промежуточные этапы). *Более подробно со схемой сотрудничества мы познакомимся при непосредственном обсуждении заказа.
- Ценю своё и Ваше время;
- Постоянно держу Вас в курсе проделанной работы;
- Соблюдаю оговоренные сроки выполнения работы;
- Никогда не пропадаю и всегда остаюсь с Вами (за небольшим исключением – если не сплю), как во время работы, так и после окончания сотрудничества;
- Полностью адекватно отношусь к правкам;
- Работаю до полного утверждения, ведь моя главная задача – это добиться ожидаемого Вами результата!
Что необходимо для заказа?
- заполнить бриф (мной прилагается) или составить собственное техническое задание (ТЗ). *При этом, пожалуйста, постарайтесь как можно точнее ответить на все поставленные вопросы. Это займет всего несколько минут и будет залогом успешного начала нашей работы.
- выслать мне все существующие материалы, которые относятся к данному дизайну: фирменные цвета, логотип, прототип, текст, фото и прочее.
Что Вы получите после сотрудничества со мной?
- Качественный, современный, чистый и работающий дизайн. Гарантия: дизайн понравится не только Вам, но и Вашим клиентам;
- Обратную связь;
- Исходные файлы для верстальщика.
Как со мной связаться?
- Почта:
- Вконтакте:
- Телеграм:
Большое спасибо за Ваше время! Всем успехов и хорошего настроения! :)
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