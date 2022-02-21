dary_by

Дарья dary_by

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайн сайтов

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﻿Привет)

﻿Меня зовут Дарья и я веб-дизайнер из Беларуси.

﻿За год работы в сфере дизайна я прошла программу двух курсов и сильно подняла свой уровень в

создании сайтов, но на этом, конечно же, я не останавливаюсь.

﻿Работаю в преимущественно в Figma, которая позволяет позаботиться мне и о заказчике, и о верстальщике.

﻿Почему Вы можете мне довериться?

  • Я погружаюсь в Ваш бизнес, создаю дизайн на основе Вашей ЦА;
  • Работаю продуктивно и ответственно по разработанной для Вас схеме сотрудничества (бриф – прототип – утверждение и иные промежуточные этапы). *Более подробно со схемой сотрудничества мы познакомимся при непосредственном обсуждении заказа.
  • Ценю своё и Ваше время;
  • Постоянно держу Вас в курсе проделанной работы;
  • Соблюдаю оговоренные сроки выполнения работы;
  • Никогда не пропадаю и всегда остаюсь с Вами (за небольшим исключением – если не сплю), как во время работы, так и после окончания сотрудничества;
  • Полностью адекватно отношусь к правкам;
  • Работаю до полного утверждения, ведь моя главная задача – это добиться ожидаемого Вами результата!
﻿Сроки выполнения работы: от двух до семи дней (оговариваются непосредственно).

﻿Что необходимо для заказа?

  • заполнить бриф (мной прилагается) или составить собственное техническое задание (ТЗ). *При этом, пожалуйста, постарайтесь как можно точнее ответить на все поставленные вопросы. Это займет всего несколько минут и будет залогом успешного начала нашей работы.
  • выслать мне все существующие материалы, которые относятся к данному дизайну: фирменные цвета, логотип, прототип, текст, фото и прочее.

﻿Что Вы получите после сотрудничества со мной?

  • Качественный, современный, чистый и работающий дизайн. Гарантия: дизайн понравится не только Вам, но и Вашим клиентам;
  • Обратную связь;
  • Исходные файлы для верстальщика.

﻿Как со мной связаться?

  • Почта:
﻿[email protected]

  • Вконтакте:
﻿https://vk.com/dary_by

  • Телеграм:
https://tlgg.ru/@dary_by

﻿Большое спасибо за Ваше время! Всем успехов и хорошего настроения! :)

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