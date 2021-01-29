Работаю удаленно

Образование - высшее юридическое.

На данный момент постоянного места не имею, располагаю массой свободного времени.

Ранее работала в коммерческих банках на позиции Специалист отдела дистанционного взыскания. Опыт работы более 6 лет.

Мои ценные качества: ответственность, исполнительность, высокие коммуникативные навыки, грамотность, навыки деловой переписки, умею работать с возражениями, пунктуальность, высокая скорость печати, быстро обучаюсь, имею желание много работать и зарабатывать.

Располагаю личным ПК, устройствами Android и iOS, есть тихое помещение и высокоскоростной интернет.