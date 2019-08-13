Профессиональный переводчик на английский язык, с английского на русский язык

2016-2019

Являюсь обладателем международных сертификатов Cambridge English Assesment:

● CAE C2 (Proficiency) – самый высокий уровень владения языком по шкале CEFR;

● IELTS Academic 7.5 (C1) (где Listening 9.0, Reading 8.5);

● FCE 2016 C1 (Advanced).

2019

● Получила 100 из 100 баллов в олимпиаде для учителей Skyteach Olympiad. Задания

данной олимпиады были разработаны методистами Кембриджского университета

Cambridge Assessment English совместно с методистами Skyteach и Skyteach school.

Исходя из результата, могу претендовать на самые высокие призовые места.

2017 – 2018

● Абсолютный победитель международных олимпиад Skyeng Super Cup Autumn 2017

и Skyeng Super Cup Autumn 2018. В олимпиаде приняли участие 103 тысячи

школьников (5−11 классов) из 3 тысяч городов и населенных пунктов, 23 стран

мира. Согласно статистике, каждая третья школа России зарегистрировалась для

участия в онлайн-олимпиаде. В качестве победителя была награждена бесплатной

стажировкой в Швейцарии, которая проходила в июле 2018 года. По результатам

испытаний был выдан сертификат с указанием уровня Upper-Advanced.

2017-2019

● Имею большой опыт работы на сайтах удаленной работы. Одними из ярких

примеров являются work-zilla.com, vsesdal.me, freelancer.com. Выполнила обширный

объем работ различнойтематики: переводы книг, статей, журналов, сайтов, договоров,

документов, рецензий, резюме. Оказываю помощь студентам в сдаче экзаменов, тестов,

контрольных, текущих работ. За данный промежуток времени мною выполнено

более 300-х работ переводов с русского на английский и с английского на русский.

2016 – 2019

● В течение нескольких лет занимаюсь репетиторством, работаю с детьми.

Осуществляю подготовку к экзаменам различного уровня, в том числе и к

Кембриджским 1-11 класс.