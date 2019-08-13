2016-2019
Являюсь обладателем международных сертификатов Cambridge English Assesment:
● CAE C2 (Proficiency) – самый высокий уровень владения языком по шкале CEFR;
● IELTS Academic 7.5 (C1) (где Listening 9.0, Reading 8.5);
● FCE 2016 C1 (Advanced).
2019
● Получила 100 из 100 баллов в олимпиаде для учителей Skyteach Olympiad. Задания
данной олимпиады были разработаны методистами Кембриджского университета
Cambridge Assessment English совместно с методистами Skyteach и Skyteach school.
Исходя из результата, могу претендовать на самые высокие призовые места.
2017 – 2018
● Абсолютный победитель международных олимпиад Skyeng Super Cup Autumn 2017
и Skyeng Super Cup Autumn 2018. В олимпиаде приняли участие 103 тысячи
школьников (5−11 классов) из 3 тысяч городов и населенных пунктов, 23 стран
мира. Согласно статистике, каждая третья школа России зарегистрировалась для
участия в онлайн-олимпиаде. В качестве победителя была награждена бесплатной
стажировкой в Швейцарии, которая проходила в июле 2018 года. По результатам
испытаний был выдан сертификат с указанием уровня Upper-Advanced.
2017-2019
● Имею большой опыт работы на сайтах удаленной работы. Одними из ярких
примеров являются work-zilla.com, vsesdal.me, freelancer.com. Выполнила обширный
объем работ различнойтематики: переводы книг, статей, журналов, сайтов, договоров,
документов, рецензий, резюме. Оказываю помощь студентам в сдаче экзаменов, тестов,
контрольных, текущих работ. За данный промежуток времени мною выполнено
более 300-х работ переводов с русского на английский и с английского на русский.
2016 – 2019
● В течение нескольких лет занимаюсь репетиторством, работаю с детьми.
Осуществляю подготовку к экзаменам различного уровня, в том числе и к
Кембриджским 1-11 класс.