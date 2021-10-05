Профессиональный ретушер
Если вам нужна качественная ретушь фотографий или любые манипуляции с изображениями - я буду рада вам помочь.
Я МОГУ СДЕЛАТЬ:
- свадебная и портретная ретушь;
- hi-end, fashion и beauty ретушь ;
- предметная и ювелирная ретушь;
- ретушь фотографий для стоков;
- ретушь фото для Instagram;
- ретушь фотосессий беременных;
- коррекция цвета и тона;
- удаление/замена фона/объектов;
- артобработка и фотоманипуляции (изменение цвета, размера или формы различных объектов на фотографиях);
Мои инструменты:
- Adobe Photoshop;
- Adobe Lightroom;
- Capture One;
- Планшет Wacom.
Портфолио
- Ретушь портрета до/после45 просмотров
- Бьюти ретушь37 просмотров
- Ювелирная ретушь30 просмотров
- Предметная ретушь до/после79 просмотров
- Портретная ретушь, обработка кожи51 просмотр
- Портретная ретушь80 просмотров
- Ретушь62 просмотра
- Ретушь, цветокоррекция68 просмотров