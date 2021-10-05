Профессиональный ретушер

Если вам нужна качественная ретушь фотографий или любые манипуляции с изображениями - я буду рада вам помочь.

Я МОГУ СДЕЛАТЬ:

- свадебная и портретная ретушь;

- hi-end, fashion и beauty ретушь ;

- предметная и ювелирная ретушь;

- ретушь фотографий для стоков;

- ретушь фото для Instagram;

- ретушь фотосессий беременных;

- коррекция цвета и тона;

- удаление/замена фона/объектов;

- артобработка и фотоманипуляции (изменение цвета, размера или формы различных объектов на фотографиях);

Мои инструменты:

- Adobe Photoshop;

- Adobe Lightroom;

- Capture One;

- Планшет Wacom.