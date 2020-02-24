darya_porsh

Могу создать иллюстрацию, разработать дизайн интерьеров, логотип, принт

Меня зовут Поршнева Дарья.

По образованию я дизайнер интерьеров. Так же я выполняю художественные и графические работы.

У меня есть опыт работы в архитектурно-дизайнерских фирмах и опыт ведения собственных дизайн проектов.

Рисую в различных техниках (акварель, темпера, карандаш, витражная роспись, пастель и т.д)). Могу нарисовать скетч интерьера и экстерьера. Так же рисую на графическом планшете в PhotoShop и Illustrator.

Работаю в графических программах:

PhotoShop,

Illustrator

AutoCAD,

ArhiCad,

Corel Draw,

3D Max,

InDesign,

Publisher

Знаю рынок современных строительно-отделочных материалов.

Обладаю навыками работы по обмерам помещений, выполняю чертежи в AutoCAD, ArhiCad; освоила визуализацию в ArhiCad и продолжаю самостоятельно изучать визуализацию в 3D Max и Bender.

Профессиональные навыки:

- разработка дизайна помещений

- эскизы помещений

- подбор материалов

- выполнение чертежей разверток помещений

- 3d визуализация

- создание эмблем, фирменного стиля и т.д

- выполнение чертежей фасадов и планов зданий

- выполнение чертежей помещений с расстановкой мебели в программе AutoCad или ArhiCad

- выполнение чертежей полов и потолков

- составление спецификации оборудования (мебель‚ сантехника и тд)

- обмеры при помощи лазерной и обычной рулетки

- вычерчивание обмерных чертежей в AutoCad

- рисунок от руки

С мои потфолио вы можете ознакомиться здесь:

https://dariaporsh.arxip.com

https://www.facebook.com/pages/Daria-Porshneva-Art-Design/397984906991030

Активно осваиваю микростоки.

Некоторые мои графические работы вы можете скачать здесь:

http://www.istockphoto.com/portfolio/daria-porshe

https://www.shutterstock.com/ru/g/Daria+Porshneva

https://stock.adobe.com/ru/contributor/208673321/Dari..

https://ru.depositphotos.com/portfolio-28432600.html

Так же вы можете купить или заказать у меня картину.

Все подробности насчет стоимости на e-mail.

E-mail: [email protected]

[email protected]