darya_porsh

Дарья Поршнева darya_porshdarya_porsh
Меня зовут Поршнева Дарья.
По образованию я дизайнер интерьеров. Так же я выполняю художественные и графические работы.
У меня есть опыт работы в архитектурно-дизайнерских фирмах и опыт ведения собственных дизайн проектов.
Рисую в различных техниках (акварель, темпера, карандаш, витражная роспись, пастель и т.д)). Могу нарисовать скетч интерьера и экстерьера. Так же рисую на графическом планшете в PhotoShop и Illustrator.
Работаю в графических программах:
PhotoShop,
Illustrator
AutoCAD,
ArhiCad,
Corel Draw,
3D Max,
InDesign,
Publisher
Знаю рынок современных строительно-отделочных материалов.
Обладаю навыками работы по обмерам помещений, выполняю чертежи в AutoCAD, ArhiCad; освоила визуализацию в ArhiCad и продолжаю самостоятельно изучать визуализацию в 3D Max и Bender.
Профессиональные навыки:
- разработка дизайна помещений
- эскизы помещений
- подбор материалов
- выполнение чертежей разверток помещений
- 3d визуализация
- создание эмблем, фирменного стиля и т.д
- выполнение чертежей фасадов и планов зданий
- выполнение чертежей помещений с расстановкой мебели в программе AutoCad или ArhiCad
- выполнение чертежей полов и потолков
- составление спецификации оборудования (мебель‚ сантехника и тд)
- обмеры при помощи лазерной и обычной рулетки
- вычерчивание обмерных чертежей в AutoCad
- рисунок от руки
С мои потфолио вы можете ознакомиться здесь:
https://www.facebook.com/pages/Daria-Porshneva-Art-Design/397984906991030
Активно осваиваю микростоки.
Некоторые мои графические работы вы можете скачать здесь:
http://www.istockphoto.com/portfolio/daria-porshe
https://www.shutterstock.com/ru/g/Daria+Porshneva
https://stock.adobe.com/ru/contributor/208673321/Dari..
https://ru.depositphotos.com/portfolio-28432600.html
Так же вы можете купить или заказать у меня картину.
Все подробности насчет стоимости на e-mail.
E-mail: [email protected]