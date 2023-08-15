Стоимость работы: от 2 500 руб. за час
Профессиональный опыт: более года
Форма собственности: Юр. лицо, ИП
Способы оплаты: безналичный расчёт
ILAVISTA - продуктовая разработка
7 лет опыта, 27 специалистов в команде
Технологии: UX / UI / laravel / vue.js
Реализовали 340 проектов и практически все пришли по рекомендации.
Разработка полного цикла: от проектирования до запуска и сопровождения.
Наша команда создает проекты любой сложности: стартапы, CRM-системы, платформы, новостные порталы, маркетплейсы, e-commerce, промо-сайты, веб-проекты, мобильные приложения..
Мы любим то, что делаем, поэтому наши сайты и приложения приносят бизнесу результат, а пользователям доставляют удовольствие.
Мы предлагаем полный спектр услуг:
Создание индивидуальных EPR и CRM систем под ключ: от написания технического задания и проектирования до дизайна и разработки
Создание интернет-проектов с любым функционалом
Стартапы, информационные порталы, маркетплейсы, агрегаторы, сервисы и другие коммерческие проекты любого уровня сложности
Создание интернет-магазинов и маркетплейсов без ограничений
Разработка e-commerce проект любой сложности с интеграцией товарно-учетных систем, CRM, доставки и оплаты
Создание продающих промо-сайтов и лендингов. Создаем индивидуальные посадочные страницы с уникальным дизайном и высокими показателями конверсии в продажу
Создание индивидуального дизайна сайтов, веб-сервисов и приложений. Создаем вдохновляющий дизайн для веб-проектов, сайтов, электронной коммерции и полезных онлайн-сервисов
У вас есть свой собственный запрос на разработку? Опишите ваши идеи и мы поможем превратить их в готовый проект. Отправьте заявку и получите коммерческое предложение.