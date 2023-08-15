Стоимость работы: от 2 500 руб. за час

Профессиональный опыт: более года

Форма собственности: Юр. лицо, ИП

Способы оплаты: безналичный расчёт

ILAVISTA - продуктовая разработка

7 лет опыта, 27 специалистов в команде

Технологии: UX / UI / laravel / vue.js



Реализовали 340 проектов и практически все пришли по рекомендации.

Разработка полного цикла: от проектирования до запуска и сопровождения.

Наша команда создает проекты любой сложности: стартапы, CRM-системы, платформы, новостные порталы, маркетплейсы, e-commerce, промо-сайты, веб-проекты, мобильные приложения..



Мы любим то, что делаем, поэтому наши сайты и приложения приносят бизнесу результат, а пользователям доставляют удовольствие.



Мы предлагаем полный спектр услуг:



Создание индивидуальных EPR и CRM систем под ключ: от написания технического задания и проектирования до дизайна и разработки

Создание интернет-проектов с любым функционалом

Стартапы, информационные порталы, маркетплейсы, агрегаторы, сервисы и другие коммерческие проекты любого уровня сложности

Создание интернет-магазинов и маркетплейсов без ограничений

Разработка e-commerce проект любой сложности с интеграцией товарно-учетных систем, CRM, доставки и оплаты

Создание продающих промо-сайтов и лендингов. Создаем индивидуальные посадочные страницы с уникальным дизайном и высокими показателями конверсии в продажу

Создание индивидуального дизайна сайтов, веб-сервисов и приложений. Создаем вдохновляющий дизайн для веб-проектов, сайтов, электронной коммерции и полезных онлайн-сервисов



У вас есть свой собственный запрос на разработку? Опишите ваши идеи и мы поможем превратить их в готовый проект. Отправьте заявку и получите коммерческое предложение.