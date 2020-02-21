daryaberkana

Копирайтер, smm-специалист
Привет, я Дарья! Если вы:
- не хотите заниматься своими соцсетям
- не любите, не умеете писать запоминающиеся тексы
- не знаете, как текст может продавать
- не знаете, как запустить рекламу
Я помогу вам:
- оформить шапку профиля
- оформить визуал,
- составить аудит аккаунта,
- составить контент-план,
- придумать темы для постов,
- придумать интересные рубрики в сторис,
- сделать макет на рекламу или подобрать тезисы для неё,
- подобрать блогеров на рекламу
- напишу крутые тексты
Также веду telegram каналы и группы вк
Главное от вас - желание общаться и давать информацию по вашему делу и личности.
Действие аккаунта приостановлено!