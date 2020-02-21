daryaberkana

Копирайтер, smm-специалист

Привет, я Дарья! Если вы:

- не хотите заниматься своими соцсетям

- не любите, не умеете писать запоминающиеся тексы

- не знаете, как текст может продавать

- не знаете, как запустить рекламу

Я помогу вам:

- оформить шапку профиля

- оформить визуал,

- составить аудит аккаунта,

- составить контент-план,

- придумать темы для постов,

- придумать интересные рубрики в сторис,

- сделать макет на рекламу или подобрать тезисы для неё,

- подобрать блогеров на рекламу

- напишу крутые тексты

Также веду telegram каналы и группы вк

Главное от вас - желание общаться и давать информацию по вашему делу и личности.