ПЕРЕВОДЫ, РАБОТЫ С ТЕКСТАМИ, АУДИО, ВИДЕО

Студентка 3-го курса факультета лингвистики направления перевод и переводоведение. Готова браться за небольшие проекты любого уровня - от письменного перевода, транскрибации, устного перевода до аудио-визуального перевода и т.д.. Так как главная цель - ПОЛУЧЕНИЕ ОПЫТА в данном направлении, выполняю все переводы БЕСПЛАТНО, однако прошу от вас ОТЗЫВ.Следовательно, при сотрудничестве со мной вы, оставив отзыв в моем профиле, получаете выполненную работу, позже оцениваете качество работы и, в случае если вас все устраивает, получаете готовую работу абсолютно бесплатно, в случае же если вы чем-то недовольны, ищете другого более опытного специалиста. Я, в свою очередь, получаю и накопляю свой драгоценный опыт в копилку.Работаю со следующими языками: АНГЛИЙСКИЙ (продвинутый), ФРАНЦУЗСКИЙ (средний).