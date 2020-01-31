daryalanding

Разработаю продающий сайт для вашего бизнеса

Привет! Меня зовут Дарья, я – веб-дизайнер. Помогаю привлекать новых клиентов из интернета.

Для этого я делаю сайты для малого бизнеса: визитки, промостраницы, магазины, блоги. Работаю на конструкторе Тильда, позволяющий вам получить готовый работающий продукт, которым можете управлять: добавлять товары, менять текст, принимать заказы и публиковать новости.

Почему со мной стоит работать?

1) В работу погружаюсь с полной самоотдачей. Я не тяну время и приступаю к работе сразу же, поэтому ваш проект вы получите точно в срок.

2) Я всегда прислушиваюсь к тому, с кем работаю. Это ваш проект, и он будет выполнен так, как хотите именно вы.

3) Всегда на связи. Отвечаю на сообщения сразу же, не игнорирую и не "кидаю" клиентов.

4) Честна, добросовестна, ответственна.

Буду очень рада в вами поработать:)