Опыт работы отсутствует. Присутствует один с половиной год в работе с партнерами в рамках мероприятий для моего университета. Составление коммерческих предложений, общение с партнерами или спонсорами, предложение самых выгодных условий - в этом заключалась основная суть моей работы. В основном это были компании по доставке еды, напитков, образовательные площадки, барбершопы, квест-комнаты, интеллектуальные игры. Есть опыт сотрудничества с брендом одежды Душнила, в котором я устраивала розыгрыш в университете. Был опыт в организации крупного концерта в Санкт-Петербурге, где был опыт сотрудничества с крупными ресторанами, нефтяной компанией, салонами сотовой связи.

Увлекаюсь копирайтингом (писала для студенческих сообществ университета), пишу любительские посты и стихотворения. Люблю творческие съемки (как оказывать помощь на площадке, так и выступать в роли модели). В своем университете была куратором группы первокурсников, где мне с легкостью удалось их познакомить и сблизить (обладаю высоким уровнем социализации, легко налаживаю общение с незнакомцами). Совсем скоро организую хакатон межвузовского уровня. Немножко играю на укулеле и гитаре, люблю театры, представления и выставки.