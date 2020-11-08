daryapetrova

Начинающий фрилансер, легко-обучаемая.

Люблю узнавать что то новое и работать. Студент 1ого курса в Государственном Университете Управления по направлению Цифровые-Маркетинговые коммуникации. Веду инстаграм-аккаунт, также являюсь репетитором по английскому языку. Обучала около года второклашек, сейчас занимаюсь со взрослой женщиной, всем все нравится. Также имею обширные знания в фотошопе, умею редактировать фото/видео, писать посты. Коммуникативна, совершенно не конфликтна.