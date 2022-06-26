daryaprotravel

Дарья Савиенко daryaprotravel

 
31 годРоссия/Сочи
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент-менеджер, инфографика, написание текстов, курсовых и дипломных

Добрый день!

Меня зовут Дарья. Имею высшее образование.

✔Большой опыт ведения соц.сетей для туристической компании (Facebook, Instagram, VK, Telegram): Написание текстов, подготовка презентаций, монтирование видео в простых программах, подготовка инфографики.

✔Опыт написания курсовых и дипломных работ в области менеджмента, туризма, географии.

✔Готова выполнить большие заказы в короткие сроки – пишу быстро и всегда на связи!

✔ Имею статус самозанятого (наличный и безналичный расчет)