daryaprotravel

Дарья Савиенко daryaprotraveldaryaprotravel
31 годРоссия/Сочи
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент-менеджер, инфографика, написание текстов, курсовых и дипломных
Добрый день!
Меня зовут Дарья. Имею высшее образование.
✔Большой опыт ведения соц.сетей для туристической компании (Facebook, Instagram, VK, Telegram): Написание текстов, подготовка презентаций, монтирование видео в простых программах, подготовка инфографики.
✔Опыт написания курсовых и дипломных работ в области менеджмента, туризма, географии.
✔Готова выполнить большие заказы в короткие сроки – пишу быстро и всегда на связи!
✔ Имею статус самозанятого (наличный и безналичный расчет)
Я против войны в Украине!