daryaprotravel

Контент-менеджер, инфографика, написание текстов, курсовых и дипломных Добрый день! Меня зовут Дарья. Имею высшее образование. ✔Большой опыт ведения соц.сетей для туристической компании (Facebook, Instagram, VK, Telegram): Написание текстов, подготовка презентаций, монтирование видео в простых программах, подготовка инфографики. ✔Опыт написания курсовых и дипломных работ в области менеджмента, туризма, географии. ✔Готова выполнить большие заказы в короткие сроки – пишу быстро и всегда на связи! ✔ Имею статус самозанятого (наличный и безналичный расчет)

Я против войны в Украине !