daryaselv

Дарья Солонская daryaselv

 
31 годУкраина/Мариуполь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Резюме

Солонская Дарья Сергеевна

27.10.1992

Образование:

1. ОШ 1-3 ступеней Бердянск (2000-2010);

2. Мариупольский Государственный Университет, факультет иностранных языков, спец.- «Перевод (английский, новогреческий.)» (2010-наст.время)

Опыт работы:

1. Дополнительные занятия по английскому языку с детьми школьного возраста;

2. Перевод статей, объявлений в интернете;

3. Переводчик в брачном агенстве.

Личные качества.

Работоспособность, настойчивость, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, креативность, целеустремленность.

Готова выполнять качественные переводы текстов в строго указанные сроки!

Жду Ваших предложений на адрес: [email protected]