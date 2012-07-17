Резюме
Солонская Дарья Сергеевна
27.10.1992
Образование:
1. ОШ 1-3 ступеней Бердянск (2000-2010);
2. Мариупольский Государственный Университет, факультет иностранных языков, спец.- «Перевод (английский, новогреческий.)» (2010-наст.время)
Опыт работы:
1. Дополнительные занятия по английскому языку с детьми школьного возраста;
2. Перевод статей, объявлений в интернете;
3. Переводчик в брачном агенстве.
Личные качества.
Работоспособность, настойчивость, ответственность, коммуникабельность, быстрая обучаемость, креативность, целеустремленность.
Готова выполнять качественные переводы текстов в строго указанные сроки!
Жду Ваших предложений на адрес: [email protected]