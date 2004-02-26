daryaurievnaa

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Опыт работы: Июль 2020 — июль 20211 год 1 месяц

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс

Продавец-консультант

Моя работа заключалась в повышении продаж основного товара, главной моей целью было увеличение среднего чека и общего товарооборота.

Мои действия: расширение корзины, выявление эмоциональных потребностей, работа с акциями, привлечение лояльных покупателей.

Достижения: спустя пол месяца работы мне удалось поднять средний чек на 20%, добилась максимальной лояльности от своего работодателя, участвовала в увеличении общего товарооборота, не раз получала поощрение в виде премии за усердный труд.



Июль 2021 — сентябрь 20213 месяца

РАГС

Делопроизводитель

Имея опыт работы в государственном учреждении, я увеличила свой потенциал. Мои главные обязанности: работа с документами, работа с клиентами, работа оператором, работа с компьютером, работа с таблицами и графиками, делегация. С данными задачами справлялась отлично. Главными катализаторами в достижении каждой цели являлись такие индивидуальные качества как: ответственность, пунктуальность, решительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, сообразительность.

Июнь 2022 — по настоящее время8 месяцев

Интернет Медиа Гид

Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование... Показать еще

Оператор call-центра

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