daryaurievnaa

Дарья Коновалова daryaurievnaadaryaurievnaa
Опыт работы: Июль 2020 — июль 20211 год 1 месяц
Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Продавец-консультант
Моя работа заключалась в повышении продаж основного товара, главной моей целью было увеличение среднего чека и общего товарооборота.
Мои действия: расширение корзины, выявление эмоциональных потребностей, работа с акциями, привлечение лояльных покупателей.
Достижения: спустя пол месяца работы мне удалось поднять средний чек на 20%, добилась максимальной лояльности от своего работодателя, участвовала в увеличении общего товарооборота, не раз получала поощрение в виде премии за усердный труд.
Июль 2021 — сентябрь 20213 месяца
РАГС
Делопроизводитель
Имея опыт работы в государственном учреждении, я увеличила свой потенциал. Мои главные обязанности: работа с документами, работа с клиентами, работа оператором, работа с компьютером, работа с таблицами и графиками, делегация. С данными задачами справлялась отлично. Главными катализаторами в достижении каждой цели являлись такие индивидуальные качества как: ответственность, пунктуальность, решительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, сообразительность.
Июнь 2022 — по настоящее время8 месяцев
Интернет Медиа Гид
Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование... Показать еще
Оператор call-центра
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