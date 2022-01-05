В 2020 году я закончила Казанский (Приволжский) Федеральный Университет по специальности - реклама и связи с общественностью.

Во время обучения была smm-менеджером в компании СДП «Зелёные каникулы» ( одна из крупнейших компаний, занятой организацией детского отдыха в Татарстане). В рамках smm-менеджера работала над созданием контент-плана, визуалом, фотосъемкой и обработкой фото, создавала офферы для таргетированной рекламы, писала пресс-релизы, байлайнер, факт-листы и пр. Работала в таких программах как JagaJem, TrendHero, LiveDune, SimilarWeb (анализ сайта). Проводила также SEO-аудит сайта ( трафик, ЦА) и разрабатывала рекомендации по устранению высокого процента отказа. Работала над созданием контента для одной из смен - «Бизнес каникулы»

Имею опыт работы в таких проектах как «Artlife» - студия живописи ( разработка новых рубрик для IG, YouTube,Telegram, а также разработкой методов продвижения курса «Создание персонажа»), «Чемпионат.com» (создание для спортивного интернет-медиа нового «лайфстал» аккаунта), «Музей военной формы» ( предложение по визуалу, написание текстов и концепта для выставки «Георгий Жуков. Время власти и забытые реформы».

Работала также в таких локальных брендах как «Vintage Garden” (витражная одежда г.Казань» и “l’m so sexy” (нижнее белье).