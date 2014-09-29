Предметная, рекламная, фуд-фотография

Фуд-фотография, съемка для кафе и ресторанов, с возможным последующим изготовлением банкетного меню

Предметная съемка, рекламная фотография, в т.ч. для интернет-магазинов.

Выезд для съемки на производство, на склад, в пампасы.

Результат будет всегда соответствовать необходимому качеству для размещения фото в каталогах.