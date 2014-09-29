Предметная, рекламная, фуд-фотография
Фуд-фотография, съемка для кафе и ресторанов, с возможным последующим изготовлением банкетного меню
Предметная съемка, рекламная фотография, в т.ч. для интернет-магазинов.
Выезд для съемки на производство, на склад, в пампасы.
Результат будет всегда соответствовать необходимому качеству для размещения фото в каталогах.
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Портфолио
- Съемка автомобилей для автосервиса166 просмотров
- Съемка для интернет-магазина связи169 просмотров
- Рыболовная приманка воблер209 просмотров
- Съемка для интернет-магазина игрушек165 просмотров
- Съемка для интернет-магазина игрушек158 просмотров
- Фотография со свежей рыбой168 просмотров
- Косметический гель138 просмотров
- Отделочный камень168 просмотров
- Триптих из съемки в лесу212 просмотров
- Съемка для мясоперерабатывающего производства154 просмотра
- Съемка для мясоперерабатывающего производства162 просмотра
- Съемка для сети закусочных192 просмотра
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