Транскрибация, рерайт, копирайт, перевод, вычитка, проверка. Любую работу с текстом выполню для Вас качественно и в кратчайшие сроки!
Здравствуйте, уважаемый заказчик! Меня зовут Дарья, я лингвист-филолог со знанием английского
и французского языков. Предлагаю грамотную, качественную, быструю работу с Вашими
текстами с хорошей структурой и слогом. Работаю более чем на 10 площадках для фрилансеров в качестве транскрибатора, копирайтера и переводчика.
Мои услуги для Вас:
- Транскрибация видео/аудин в текст;
- Копирайт;
- Качественный рерайт с высокой уникальностью;
- Перевод (rus-eng; eng-rus; rus-fr; fr-rus)
- Вычитка текста на наличие орфографических и грамматических ошибок.
Оплата на банковскую карту Сбербанка.
Связаться со мной можно следующими способами:
E-mail: [email protected]
или через сообщения на данном сайте.
Надеюсь на скорое сотрудничество! Спасибо за внимание!
Действие аккаунта приостановлено!