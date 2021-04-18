Транскрибация, рерайт, копирайт, перевод, вычитка, проверка. Любую работу с текстом выполню для Вас качественно и в кратчайшие сроки!

Здравствуйте, уважаемый заказчик! Меня зовут Дарья, я лингвист-филолог со знанием английского

и французского языков. Предлагаю грамотную, качественную, быструю работу с Вашими

текстами с хорошей структурой и слогом. Работаю более чем на 10 площадках для фрилансеров в качестве транскрибатора, копирайтера и переводчика.

Мои услуги для Вас:

Транскрибация видео/аудин в текст;

Копирайт;

Качественный рерайт с высокой уникальностью;

Перевод (rus-eng; eng-rus; rus-fr; fr-rus)

Вычитка текста на наличие орфографических и грамматических ошибок.

Вы получите хорошо выверенную, качественную работу, выполненную точно в срок.

Оплата на банковскую карту Сбербанка.

Связаться со мной можно следующими способами:

E-mail: [email protected]

или через сообщения на данном сайте.

Надеюсь на скорое сотрудничество! Спасибо за внимание!