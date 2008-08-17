e-mail: [email protected]

Фамилия: Павлова

Имя: Дарья

Отчество: Сергеевна

Возраст: 22 года

Образование: окончила филологический факультет Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова (очное обучение). Являюсь аспиранткой филфака КГУ им. Некрасова.

Профессиональные навыки: Грамотность, умение работать с большими объемами информации, хорошее знание русского и английского языков, умение работать с ПК, Интернетом.

Личные качества: умение доводить начатое до конца, целеустремленность, трудолюбие, организаторские способности.

Опыт работы:

• имею опыт работы seo-копирайтером: подбор ключевых слов в Яндекс-директе, разработка тем статей, написание контента в соответствии с ключевиками (тематика работы – IT: программирование, создание, регистрация, раскрутка, продвижение и оптимизация сайтов, web-дизайн, Интернет-реклама);

• занималась разработкой тематик для различных сайтов;

• написаны и опубликованы статьи для сайта www.KyrgyzRest.Info.