dasha2002-2021

Кооперайтер, менеджер, сторис мейкер

懶Привет! Я Даша и я пишу классные тексты! Что нужно знать, чтобы доверить мне сплетать буквы в слова, о том что, для вас действительно важно?.. Я: - Создаю тексты с любовью, с 1991 года - Обещаю - читать будет вкусно, но не приторно - Добавлю изюм в написанную кем-то пресную речь-Не переборщу с креативом, но и безликого текста от меня вы не получите, он будет узнаваем и до неприличия хорош. Ароматен и крепок как ваш утренний кофе, если вы владелец кофейни, но строг, выдержан как дизайнерский костюм гендиректора международной корпорации, если текст о бизнесе.И, конечно, я напишу за вас любовное письмо так, что дама сердца будет рыдать ещё две недели  О цене договоримся)

Привет, меня зовут Даша☀️ Я занимаюсь монтажом видео, обработкой фото, а так же могу послужить сторизмейкером殺У тебя есть много материала, но абсолютно нет времени его обрабатывать? Хочешь себе атмосферные видео и фото в ленту, но не знаешь, как их смонтировать и сделать из них ту самую вишеньку с торта?Хочешь, чтобы твои публикации радовали не только твой глаз, но и остальных? Я точно тебе в этом помогу, ведь я:  словлю с тобой одну волну из твоих интересов  обработаю видео/фото так, что сердца твоих подписчиков будут очарованы и согреты ламповостью с первых секунд  обязательно переделаю заказ, если что-то будет не по душе  всегда на связи  работаю на результат В моих интересах, ровно как и в твоих, красивый итог❗️ Я думаю, мы сработаемся Жду тебя в лс❤️