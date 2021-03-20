Быстрая, точная верстка макета на HTML/CSS/JS

БОНУС: Сделаю все правки бесплатно!

Гарантия на верстку: В течение недели после передачи архива с готовой версткой бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли возникнуть в процессе работы.

Контакты:

Telegram: @dasha_and

Viber: +380950414550

Gmail: [email protected]

Навыки:

- Кроссбраузерная, адаптивная верстка;

- Верстаю из PSD;

- CSS3/ JS анимация сайтов;

Образование:

Учусь на втором курсе по специальности Программная инженерия.

Обучалась и много практиковалась в верстке, решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Станьте первым, кто оставит мне отзыв! :) Так же предлагаю ознакомиться с портфолио.