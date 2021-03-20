Быстрая, точная верстка макета на HTML/CSS/JS
БОНУС: Сделаю все правки бесплатно!
Гарантия на верстку: В течение недели после передачи архива с готовой версткой бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли возникнуть в процессе работы.
Контакты:
Telegram: @dasha_and
Viber: +380950414550
Gmail: [email protected]
Навыки:
- Кроссбраузерная, адаптивная верстка;
- Верстаю из PSD;
- CSS3/ JS анимация сайтов;
Образование:
Учусь на втором курсе по специальности Программная инженерия.
Обучалась и много практиковалась в верстке, решила предоставлять свои услуги как фрилансер. Станьте первым, кто оставит мне отзыв! :) Так же предлагаю ознакомиться с портфолио.
Портфолио
- Сайт из макета PSD34 просмотра