dasha_guzenkova

Помогу в создании лендинга

Делаю на конструкторе Тильда.

чем еще могу помочь:

-подключение домена

-разработка общего стиля сайта

-базовые настройки геткурс

- рассылки сенлер вк

-чат-боты в телеграме

-техническая настройка вебинаров

-создание баннеров для вк, заставок для хайлайтов, чек-листов, пдф файлов с красиво оформленной информацией.

Мой сайт: www.guzenkova.ru