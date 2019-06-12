dasha_guzenkova

Дарья Гузенкова dasha_guzenkovadasha_guzenkova
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Помогу в создании лендинга
Делаю на конструкторе Тильда.
чем еще могу помочь:
-подключение домена
-разработка общего стиля сайта
-базовые настройки геткурс
- рассылки сенлер вк
-чат-боты в телеграме
-техническая настройка вебинаров
-создание баннеров для вк, заставок для хайлайтов, чек-листов, пдф файлов с красиво оформленной информацией.
Мой сайт: www.guzenkova.ru
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