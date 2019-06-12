dasha_guzenkova

Дарья Гузенкова dasha_guzenkova

 
27 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Помогу в создании лендинга

Делаю на конструкторе Тильда. 

чем еще могу помочь: 

-подключение домена

-разработка общего стиля сайта

-базовые настройки геткурс

- рассылки сенлер вк

-чат-боты в телеграме

-техническая настройка вебинаров

-создание баннеров для вк, заставок для хайлайтов, чек-листов, пдф файлов с красиво оформленной информацией.

Мой сайт: www.guzenkova.ru

TildaЧат-бот