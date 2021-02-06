dasha_kovalska

Я просто фрилансер и делаю работу качественно

В фрилансе более 2-х лет, всегда приветлива, есть примеры работ, всегда могу внести правки, дружелюбна, никогда не иду на конфликт, постоянно учусь чему-то новому.

Эксперт в области написания текстов, сайтов на Тильде и Фигме, Автокад, средний блендер, продвинутый видеомонтаж, много работ по учёбе и отзывов, пишу дипломные и курсовые, делаю логотипы, легко и просто излагаю мысли, знаю цену своих работ, не ищу легкого заработка, буду признательна за заказ работ у меня.