dasha_kril0

Переводчик

Пунктуальная, грамотная и ответственная, выполняю всё в назначенные сроки.

•Владение 4-мя языками: Английский, Испанский, Украинский, Русский

•Уверенный пользователь ПК.

•Умение грамотно излагать мысли.

•Умение сохранить и передать стилистику и особенности исходника.

Профессиональные навыки:

перевод текстов различной тематики и сложности ( юридические, медицинские, технологические экономические документы, договора и контракты, сценарии, финансовые отчёты, статьи, инструкции, литературы, интервью)