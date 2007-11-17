dasha_kril0

Даша Курило dasha_kril0dasha_kril0
16 летУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Переводчик
Пунктуальная, грамотная и ответственная, выполняю всё в назначенные сроки.
•Владение 4-мя языками: Английский, Испанский, Украинский, Русский
•Уверенный пользователь ПК.
•Умение грамотно излагать мысли.
•Умение сохранить и передать стилистику и особенности исходника.
Профессиональные навыки:
перевод текстов различной тематики и сложности ( юридические, медицинские, технологические экономические документы, договора и контракты, сценарии, финансовые отчёты, статьи, инструкции, литературы, интервью)