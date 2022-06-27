dasha_malugina

Закрываю все вопросы клиентов и привожу их к покупке с помощью логичной структуры и грамотного текста!

Меня зовут Дарья, я разрабатываю сайты для различных компаний и экспертов для автоматизации продаж и продвижения услуг или товаров на всех площадках. Специализируюсь на создании интернет-магазинов и многостраничных сайтов «под ключ». До разработки сайтов я работала на себя с 16 лет — фотографировала людей. Этот опыт помог мне вырасти из интроверта в общительного человека, который может найти общий язык с каждым и расположить к себе. Благодаря этому я быстро улавливаю ваш вкус, и в 90% случаев заказчики одобряют первый вариант дизайна их будущего сайта. Во время обучения в университете я научилась выделять основные смыслы из лекций, чтобы понимать суть «без воды». Поэтому сейчас с легкостью выделяю основные смыслы из брифа и пишу понятные текста, которые легко прочесть и запомнить. Я человек-план. Каждый день составляю списки задач на день. Это помогает мне быть более продуктивной и собранной, так как действую по четкому плану, где заранее просчитываю время на работу каждой задачи. НО я быстро адаптируюсь, если что-то выходит из под контроля. Считаю, что любую проблему можно решить, если не поддаваться панике, а спокойно проанализировать ситуацию и узнать всевозможные пути выхода из нее. В работе мне важны прописанные этапы работы и их сроки, чтобы планировать несколько проектов сразу и свой график в будни. Много внимания уделяю тексту и логике, так как это наши проводники по сайту, а дизайн помогает запомниться посетителю и направить на целевое действие. Поэтому я погружаюсь в ваш бизнес с головой и цепляюсь за каждую мелочь, это помогает понять путь покупателя и выстроить грамотную структуру сайта.