Копирайтер и SMM-специалист

Копирайтер и SMM-специалист.

Знаю, как написать продающий текст без воды;

Пишу длинные тексты так, чтобы их хотели читать, а не перелистнуть;

Умею пользоваться графическим редактором;

Прислушиваюсь к Вашему мнению и четко выполняю поставленные задачи;

Всегда отсылаю выполненную работу в указанный срок;

Подстроюсь под нужный Вам стиль письма;

Пишу посты для социальных сетей;

Опыт работы 1 год. Развиваюсь и расту каждый день!

Рерайт статей с 100 % уникальности: сохраняю все основные темы и мысли.

Почта: [email protected]