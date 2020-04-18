dasha_naz

Дарья dasha_naz

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Копирайтер и SMM-специалист

Копирайтер и SMM-специалист. 

Знаю, как написать продающий текст без воды;

Пишу длинные тексты так, чтобы их хотели читать, а не перелистнуть;

Умею пользоваться графическим редактором; 

Прислушиваюсь к Вашему мнению и четко выполняю поставленные задачи; 

Всегда отсылаю выполненную работу в указанный срок; 

Подстроюсь под нужный Вам стиль письма; 

Пишу посты для социальных сетей;

Опыт работы 1 год. Развиваюсь и расту каждый день!

Рерайт статей с 100 %  уникальности: сохраняю все основные темы и мысли.

Почта: [email protected]