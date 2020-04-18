Копирайтер и SMM-специалист
Копирайтер и SMM-специалист.
Знаю, как написать продающий текст без воды;
Пишу длинные тексты так, чтобы их хотели читать, а не перелистнуть;
Умею пользоваться графическим редактором;
Прислушиваюсь к Вашему мнению и четко выполняю поставленные задачи;
Всегда отсылаю выполненную работу в указанный срок;
Подстроюсь под нужный Вам стиль письма;
Пишу посты для социальных сетей;
Опыт работы 1 год. Развиваюсь и расту каждый день!
Рерайт статей с 100 % уникальности: сохраняю все основные темы и мысли.
Почта: [email protected]
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