Создам landing page

Привет, я начинающий фрилансер!

Готова собрать для вас эстетично красивый сайт за маленькую стоимость, потому что набираюсь опыта и не хочу переоценивать свою работу. Буду обсуждать любую мелочь, чтобы сайт получился идеальный, а самое главное привлекательным и манящим для ваших клиентов. Согласую прототип, концепцию, текст и фотографии для вашего сайта. Без обсуждений о работе ничего делать не буду, так как мне нужно максимально точно знать что вы хотите!

Немного расскажу о себе: я организованна, несу ответственность за все свои действия и всегда готова рисковать, чтобы достичь своей цели. Не боюсь перемен и готова всегда развиваться, изучать для себя что-то новое, работать по максимуму, чтобы потом не было обидно.