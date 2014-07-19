dashachipmunk

Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер - опыт работы 2 года. SMM

Обо мне

Уверенный пользователь ПК: хорошие навыки и знания Adobe Photoshop (CS2 и выше), Microsoft Office (2003-2013), базовые знания в администрировании системы, MySQL, HTML кодов.

Уверенный пользователь Internet (браузеры Chrome, Mozila FireFox): поиск информации, изъятие информации из HTML кода страницы.

Опытный копирайтер и рерайтер. SMM специалист.

Знание иностранных языков - английский Intermediate (устный и письменный).

В данный момент работаю контент-менеджером в интернет-магазине 21vek.by. В мои обязанности входит:

Поиск информации о товарах в интернете.

Поиск изображений товаров в интернете.

Редактирование изображений в Adobe Photoshop (удаление тени, белый фон, обрезка, удаление вотермарков, изменение цвета, дорисовка недостающих элементов и пр.).

Описание параметров во внутренней программе согласно данным официальных сайтов, сайтов официальных поставщиков или проверенных информационных сайтов (таких как onliner.by, market.yandex.by).

Написание уникальных текстовых описаний.

Составление шаблонов на группы товаров для внутренней программы.

Текстовые описания параметров в шаблонах.

Ведение социальных групп нашей компании в ВКонтакте, Facebook и Одноклассниках.