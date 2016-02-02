Быстро.Качественно.Стильно.Индивидуальный и тщательный подход к каждому клиенту,вне зависимости от объема работы.

Рисую иллюстрации,логотипы.Разрабатываю дизайн визиток, делаю анимационные ролики.

Владею:adobe photoshop, illustrator,flash,after effects.

Образование: режиссер-мультипликатор

отвечу на любые вопросы и предложения: [email protected]