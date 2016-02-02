Быстро.Качественно.Стильно.Индивидуальный и тщательный подход к каждому клиенту,вне зависимости от объема работы.
Рисую иллюстрации,логотипы.Разрабатываю дизайн визиток, делаю анимационные ролики.
Владею:adobe photoshop, illustrator,flash,after effects.
Образование: режиссер-мультипликатор
отвечу на любые вопросы и предложения: [email protected]
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Портфолио
- Принт на майку194 просмотра
- Анимационная вставка в муз. клип группы одноНо202 просмотра
- Анимационная вставка для ролика210 просмотров
- Логотип для группы,ориентированной на видеосъемки205 просмотров
- Визитка для фотографа/тату мастера327 просмотров
- Принт на майку193 просмотра