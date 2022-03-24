Занимаюсь Веб-дизайном
Привет! Я Дарья! Работаю на фрилансе. У меня 2 детей, после декрета не собиралась выходить на работу,сейчас занимаюсь дизайном. Из основных навыков это работа в программе Figma и самой популярной в мире CMS Wordpress.Сделаю сайт,настрою аналитику(Яндекс счетчик, яндекс метрика), обратную связь (формы,живочат). После создания сайта вы сможете легко без чьей-либо помощи самостоятельно делать правки сайта.
Какие виды сайтов делаю:
блоги
сайты-визитки
портфолио
корпоративные сайты
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт кофейни21 просмотр
- Сайт woodbood22 просмотра
- Сайт белье ручной работы18 просмотров
- Лендинг студии дизайна19 просмотров
- Мобильное приложение21 просмотр
- Интернет-магазин12 просмотров