Занимаюсь Веб-дизайном

Привет! Я Дарья! Работаю на фрилансе. У меня 2 детей, после декрета не собиралась выходить на работу,сейчас занимаюсь дизайном. Из основных навыков это работа в программе Figma и самой популярной в мире CMS Wordpress.Сделаю сайт,настрою аналитику(Яндекс счетчик, яндекс метрика), обратную связь (формы,живочат). После создания сайта вы сможете легко без чьей-либо помощи самостоятельно делать правки сайта.

Какие виды сайтов делаю:

блоги

сайты-визитки

портфолио

корпоративные сайты

Буду рада сотрудничеству!