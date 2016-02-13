dashaking

Дарья dashaking

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Контактная информация        

Место проживание: Россия, Москва  

Образование

Высшее

Специальность: Филолог, преподаватель.

Опыт работы

2004 – 2005  

Диспетчер деканата педагогического факультета Курганского государственного  университета

• составление расписания,

• работа с документами,

• составление приказов.                                                               

 Лаборант – стажер кафедры алгебры и геометрии Курганского государственного  университета

• выдача учебного материала,

• составление приказов,

• набор аудиторных занятий, тестов, рабочих программ,

• работа со студентами.                                                                                              

2008    Кассир в McDonald’s (USA, New York)

• прием и сбор заказа,

• расчет с покупателей на кассе.                                       

2010 – 2014

Репетитор английского языка (уровни: Elementary - Advanced)

преподавание различных навыков и видов английского языка:

- подготовленная речь,      

- спонтанная речь

- грамматика,

- чтение, 

- письмо, 

- business English,

- аудирование, 

- произношение.          

•     перевод текстов любой сложности, песен, художественной и публицистической литературы, сериалов, фильмов;              

• подготовка к выпускным и вступительным экзаменам;

• подготовка к промежуточным экзаменам;

• подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах;

• подготовка к участию в международных программах;

•          подготовка к переезду зарубеж с учетом местных особенностей английского языка (британский, американский, канадский, австралийский и другие варианты);

2014 – 2015

Специалист Министерства образования и науки Российкой Федерации

• подготовка методических рекомендаций и других материалов по вопросам развития системы дополнительного профессионального образования,

• организация работы по разработке и сопровождению введения формы федерального статистического наблюдения  № 1-ПК,

• координация работ по нормативному правовому и программно-методическому обеспечению подготовки водителей транспортных средств, транспортной безопасности,

• подготовка документов, материалов, писем по вопросам ДПО в международной сфере,

• подготовка ответов на обращения организаций и граждан,

• организационно-техническом сопровождение совещаний по вопросам развития ДПО,

• работа с документами отдела, подготовка должностных регламентов,

• ведение документооборота отдела, Департамента в части компетенции отдела и оформление рабочей документации.

2015

copy-writer (создатель статей-контента на английском языке) в Kremlin tour. 

Дополнительные навыки    

 Владение программами Microsoft Office, Excel, Power Point,  Paint, WRAR, DjVu, MathType, OpenOffice, переустановка и настройка сисемного обеспечения (software), средний уровень немецкого языка, начальный уровень польского языка. 

Личные качества                    

Целеустремленность, высокая обучаемость, инициативность, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, ответственность, честность.