Контактная информация
Место проживание: Россия, Москва
Образование
Высшее
Специальность: Филолог, преподаватель.
Опыт работы
2004 – 2005
Диспетчер деканата педагогического факультета Курганского государственного университета
• составление расписания,
• работа с документами,
• составление приказов.
Лаборант – стажер кафедры алгебры и геометрии Курганского государственного университета
• выдача учебного материала,
• составление приказов,
• набор аудиторных занятий, тестов, рабочих программ,
• работа со студентами.
2008 Кассир в McDonald’s (USA, New York)
• прием и сбор заказа,
• расчет с покупателей на кассе.
2010 – 2014
Репетитор английского языка (уровни: Elementary - Advanced)
• преподавание различных навыков и видов английского языка:
- подготовленная речь,
- спонтанная речь
- грамматика,
- чтение,
- письмо,
- business English,
- аудирование,
- произношение.
• перевод текстов любой сложности, песен, художественной и публицистической литературы, сериалов, фильмов;
• подготовка к выпускным и вступительным экзаменам;
• подготовка к промежуточным экзаменам;
• подготовка к участию в олимпиадах, конкурсах;
• подготовка к участию в международных программах;
• подготовка к переезду зарубеж с учетом местных особенностей английского языка (британский, американский, канадский, австралийский и другие варианты);
2014 – 2015
Специалист Министерства образования и науки Российкой Федерации
• подготовка методических рекомендаций и других материалов по вопросам развития системы дополнительного профессионального образования,
• организация работы по разработке и сопровождению введения формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК,
• координация работ по нормативному правовому и программно-методическому обеспечению подготовки водителей транспортных средств, транспортной безопасности,
• подготовка документов, материалов, писем по вопросам ДПО в международной сфере,
• подготовка ответов на обращения организаций и граждан,
• организационно-техническом сопровождение совещаний по вопросам развития ДПО,
• работа с документами отдела, подготовка должностных регламентов,
• ведение документооборота отдела, Департамента в части компетенции отдела и оформление рабочей документации.
2015
copy-writer (создатель статей-контента на английском языке) в Kremlin tour.
Дополнительные навыки
Владение программами Microsoft Office, Excel, Power Point, Paint, WRAR, DjVu, MathType, OpenOffice, переустановка и настройка сисемного обеспечения (software), средний уровень немецкого языка, начальный уровень польского языка.
Личные качества
Целеустремленность, высокая обучаемость, инициативность, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, ответственность, честность.