dashalimarenko

Мне 25 лет и основной рычаг, который движет мной в данный момент - стабильность.Моя цель - перспективная должность с возможностью развития и карьерного роста.
Еще один рычаг - материальная мотивация и речь не о купюрах, и не об удовлетворении потребностей, а о
возможностях. Для максимально эффективного и продуктивного рабочего процесса мы сами определяем для себя
награду за выполненное, просто достаточно выбрать какое-то желание из своего списка и работать на его
воплощение! К примеру: мой нынешний Английский находится не на том уровне, на котором хотелось бы, еще в
планах окончить какие-то курсы по веб-дизайну или веб-разработке, но я не могу позволить их себе из-за
недостающего финансового пазлика, а бесплатные курсы могут дать только общие понятия, с которыми я вряд ли
смогу приступить к работе - вот, что для меня "финансовая мотивация".
На данном этапе моей жизни я ощущаю острую необходимость во всём вышесказанном для начала созидания
своего будущего: карьерного пути, репутации и своего места в обществе.
Почему именно Я?
Потому, что Я:
- быстро обучаюсь и получаю необходимые навыки;
- очень открытая и коммуникабельная, с легкостью нахожу общий язык, завоевываю доверие у людей иоправдываю его;
- умею находить в людях рычаги давления;
- люблю быть полезной для общества - делиться своими навыками, наблюдениями, опытом;
- тщательно слежу за своей репутацией и стараюсь всегда контролировать происходящее вокруг меня;
- не имею вредных привычек;
- очень творческая личность, люблю всё новое и необычное;
- инициативная;
- ответственная.
С 2013 по 2017 работала в таких ивент компаниях г. Харькова, как:
- Pushkin&Mafia Entertainment;
- House Happy;
- Праздник в жизни;
- Эйфория;
- Философия праздника;
- Два товарища.
- режиссер;
- сценарист;
- координатор;
- ивент менеджер;
- ведущая;
- аниматор (детский, взрослый);
- декоратор.
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
- написание сценариев для школьных праздников и концертов;
- проведение уроков и тренингов по актерскому мастерству и сценической речи;
- постановка и репетиции школьных спектаклей и номеров для концертных программ.
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
- работа с гостями и контроль качества обслуживания, решение конфликтных ситуаций;
- организация рабочих процессов, управление персоналом, ведение финансовой и документальной отчетности;
- активное участие в стратегических сессиях, разработка концепции и наполнение мероприятий внутри компании и для ЦА заведения;
- подбор, стажировка и адаптация новых сотрудников.
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:
- SMM (Продвижение и настройка таргетированной рекламы в
- Создание визуального контента (фото/видео контент, разработка рекламных
инструментами, как Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma)
- Создание вовлекающего контента (создание активности в сториз, игры,
качестве партнера, проведение прямых трансляций, истории разговорного
жанра)
- Копирайтинг/рерайтинг (создание уникальных продающих текстов на
исходного материала в уникальный)
Спасибо за уделенное время на рассмотрение моей кандидатуры!
Телефон: +380662232220
Skype: marta...15