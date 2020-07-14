dashalimarenko

Я, как Юлий Цезарь, только круче 🙌

Мне 25 лет и основной рычаг, который движет мной в данный момент - стабильность.Моя цель - перспективная должность с возможностью развития и карьерного роста.

Еще один рычаг - материальная мотивация и речь не о купюрах, и не об удовлетворении потребностей, а о

возможностях. Для максимально эффективного и продуктивного рабочего процесса мы сами определяем для себя

награду за выполненное, просто достаточно выбрать какое-то желание из своего списка и работать на его

воплощение! К примеру: мой нынешний Английский находится не на том уровне, на котором хотелось бы, еще в

планах окончить какие-то курсы по веб-дизайну или веб-разработке, но я не могу позволить их себе из-за

недостающего финансового пазлика, а бесплатные курсы могут дать только общие понятия, с которыми я вряд ли

смогу приступить к работе - вот, что для меня "финансовая мотивация".

На данном этапе моей жизни я ощущаю острую необходимость во всём вышесказанном для начала созидания

своего будущего: карьерного пути, репутации и своего места в обществе.

Почему именно Я?

Потому, что Я:

быстро обучаюсь и получаю необходимые навыки;

очень открытая и коммуникабельная, с легкостью нахожу общий язык, завоевываю доверие у людей иоправдываю его;

умею находить в людях рычаги давления;

люблю быть полезной для общества - делиться своими навыками, наблюдениями, опытом;

тщательно слежу за своей репутацией и стараюсь всегда контролировать происходящее вокруг меня;

не имею вредных привычек;

очень творческая личность, люблю всё новое и необычное;

инициативная;

ответственная.

С 2013 по 2017 работала в таких ивент компаниях г. Харькова, как:

Pushkin&Mafia Entertainment;

House Happy;

Праздник в жизни;

Эйфория;

Философия праздника;

Два товарища.

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ И КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

режиссер;

сценарист;

координатор;

ивент менеджер;

ведущая;

аниматор (детский, взрослый);

декоратор.

С 2016 по 2017 Работала ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ/РУКОВОДИТЕЛЕМТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ в частной школе «Старт»

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

написание сценариев для школьных праздников и концертов;

проведение уроков и тренингов по актерскому мастерству и сценической речи;

постановка и репетиции школьных спектаклей и номеров для концертных программ.

Крайняя занимаемая мной должность, на которой я работала 2 года -АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА в ночном клубе.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

работа с гостями и контроль качества обслуживания, решение конфликтных ситуаций;

организация рабочих процессов, управление персоналом, ведение финансовой и документальной отчетности;

активное участие в стратегических сессиях, разработка концепции и наполнение мероприятий внутри компании и для ЦА заведения;

подбор, стажировка и адаптация новых сотрудников.

Более двух лет занимаюсь созданием контента, продвижением и рекламой всоцсетях на различных фриланс платформах.

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ:

SMM (Продвижение и настройка таргетированной рекламы в

Instagram/Facebook, аналитика, продажи, промоакции)

Создание визуального контента (фото/видео контент, разработка рекламных

банеров, веб-дизайна, оформление страниц в соцсетях, работа с такими

инструментами, как Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma)

Создание вовлекающего контента (создание активности в сториз, игры,

опросы, организация конкурсов и розыгрышей, а так же участие в них в

качестве партнера, проведение прямых трансляций, истории разговорного

жанра)

Копирайтинг/рерайтинг (создание уникальных продающих текстов на

русском, украинском и английском языках, а так же редактирование/рерайт

исходного материала в уникальный)

Спасибо за уделенное время на рассмотрение моей кандидатуры!

Instagram: dashalimarenko﻿

Телефон: +380662232220

Telegram: @dashalimarenko﻿

Skype: marta...15