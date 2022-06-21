dashanagornyak

Графический дизайнер

Приветствую!

Меня зовут Дария, я графический дизайнер.Мои основные специализации: • полиграфия;• айдентика (логотип, фирменный стиль);• разработка упаковки;• иллюстрации; • оформление соцсетей;• дизайн сайтов;• наружная реклама; • принты для одежды.

«Почему я?» – спросите Вы.

«Я люблю свое дело и понимаю как важно нарисовать не просто красивую картинку, а то, что поможет Вам привлечь новых клиентов. Довожу проект до хеппи энда! :)

Со мной ОЖИДАНИЕ = РЕАЛЬНОСТЬ!» – отвечу Вам Я По срокам и цене – индивидуально.

Пишите, оперативно отвечу на все вопросы