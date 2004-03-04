dashapiheychik

Фотограф-ретушер/Обработка фотографий

Здравствуйте! Меня зовут Дарья, я являюсь фотографом, а также обрабатываю фотографии и делаю их эстетически красивыми. У меня есть опыт и навыки в ретуши фотографий, работаю в таких программах, как Adobe Photoshope и Adobe Lightroom. Я ответственный и исполнительный человек, мне приносит удовольствие заниматься своим делом, поэтому на меня легко можно положиться и доверить работу. Знаю английский в совершенстве, а также чешский.