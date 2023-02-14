dasharacheva

Дарья dasharacheva

 
23 годаРоссия/Екатеринбург
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Логотипы

Я-графический дизайнер Почему стоит доверить создание логотипа/баннера/визитки мне? Потому что я помогу придумать и создать то, что будет запоминаться, то что будет выглядеть современно и притягивать вам новых клиентов.

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