Дарья,SMM-специалист.

Дарья,SMM-специалист

Заинтересована в развитии вашего проекта и реализации ваших идей!

Ознакомьтесь с моим резюме:

https://www.canva.com/design/DAEbX0pB2tg/oDRHYs8V9mkq..

Для знакомства провожу БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ и разбор ошибок в профиле, примеры шапки профиля и обговаривание дальнейшей работы или не работы.

Бюджет на месяц зависть от работы и определяется конкретно с клиентом! Цена варьируется от 7 тыс до 24 тыс.

Буду рада подробно обсудить все детали и готова к работе

Контакты:

1. 89514557582

2. dasha.smms - Инстаграм

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=pq2pq6kz..

3. https://t.me/Dasha_mm8 - телеграмм

4. [email protected] - почта