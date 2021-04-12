Дарья,SMM-специалист.
Дарья,SMM-специалист
Заинтересована в развитии вашего проекта и реализации ваших идей!
Ознакомьтесь с моим резюме:
https://www.canva.com/design/DAEbX0pB2tg/oDRHYs8V9mkq..
Для знакомства провожу БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ и разбор ошибок в профиле, примеры шапки профиля и обговаривание дальнейшей работы или не работы.
Бюджет на месяц зависть от работы и определяется конкретно с клиентом! Цена варьируется от 7 тыс до 24 тыс.
Буду рада подробно обсудить все детали и готова к работе
Контакты:
1. 89514557582
2. dasha.smms - Инстаграм
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=pq2pq6kz..
3. https://t.me/Dasha_mm8 - телеграмм
4. [email protected] - почта
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