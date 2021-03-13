dashatikhaya

Дарья Тихая dashatikhayadashatikhaya
Привет, меня зовут Даша, мне 27 лет. Живу в Нижнем Новгороде. Больше четырёх лет работаю иллюстратором, в данный момент на фриланс в качестве самозанятой. Создаю цифровые иллюстрации, преимущественно в программе Procreate на Ipad, а так же в Photoshop.
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Я всегда в поиске интересных проектов, где органично может вписаться мой стиль рисования.
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Список того, над чем уже довелось поработать:
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* Детские мобильные игры
* Детская книга (сказки, стихи)
* Оформление мобильных приложений
* Журнальные статьи
* Книжные обложки
* Обложки подкастов
* Открытки
* Стикеры
* Свадебные приглашения
* Оформление групп ВК (шапка+обложка)
* Оформление вечных сторис в инстаграм
* Обложки для аудио сказок
* Иллюстрации для принтов на футболки
* Разработка персонажа для бренда + сюжетные иллюстрации для оформления продукции
* Единичные книжные иллюстрации
* Личные портреты
Уверена, что это далеко не предел моих возможностей.
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Так же, рассмотрю вариант удалённой работы на постоянной основе. Есть возможность личной встречи в Нижнем Новгороде.
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Портфолио на Behance: