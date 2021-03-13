Иллюстратор

Привет, меня зовут Даша, мне 27 лет. Живу в Нижнем Новгороде. Больше четырёх лет работаю иллюстратором, в данный момент на фриланс в качестве самозанятой. Создаю цифровые иллюстрации, преимущественно в программе Procreate на Ipad, а так же в Photoshop.

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Я всегда в поиске интересных проектов, где органично может вписаться мой стиль рисования.

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Список того, над чем уже довелось поработать:

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* Детские мобильные игры

* Детская книга (сказки, стихи)

* Оформление мобильных приложений

* Журнальные статьи

* Книжные обложки

* Обложки подкастов

* Открытки

* Стикеры

* Свадебные приглашения

* Оформление групп ВК (шапка+обложка)

* Оформление вечных сторис в инстаграм

* Обложки для аудио сказок

* Иллюстрации для принтов на футболки

* Разработка персонажа для бренда + сюжетные иллюстрации для оформления продукции

* Единичные книжные иллюстрации

* Личные портреты

Уверена, что это далеко не предел моих возможностей.

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Так же, рассмотрю вариант удалённой работы на постоянной основе. Есть возможность личной встречи в Нижнем Новгороде.

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Портфолио на Behance:

https://www.behance.net/dashatikhaya