Быстрый и качественный исполнитель

Здравствуйте!!!

Меня зовут Дарья. Я специализируюсь в наборе тексте. Сделаю всё в указанном сроке, очень качественно и как можно быстрее. Имею огромный опыт в наборе разнообразных текстов (более пяти лет). Работа с разными источниками текста: pdf , фото , картинки,сканы и многое другое. Работаю с украинским ,русским и реже английским. Также параллельно могу осуществлять перевод из русского в украинский и наоборот.

С недавнего времени начала заниматься рерайтингом и копирайтингом. Имею небольшой опыт (несколько заказов). но стремлюсь к улучшении навыков.Есть примеры работ.

Я гарантирую Вам:

быстроту;

качество;

ответственность и профессионализм.

Всего хорошего!!!