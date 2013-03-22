dashenKa_1414

Дарья Дементьева dashenKa_1414

 
36 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Ответственно и с удовольствием подхожу к работе.

Здравствуйте!

Меня зовут Дементьева Дарья.

Специализируюсь на переводах с английского языка.

Есть опыт работы.

Направления переводов:

- экономика и финансы

- туризм и путешествие

- художественные переводы и др.

Дополнительные услуги: рерайтинг, работа в M Word и Excel.

Почта: [email protected]

Skype dashka_2401

Всегда онлайн!