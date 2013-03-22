dashenKa_1414

Необходимо выполнить реферат по статистике, там в основном расчет. Работы немного. Цена договорная.
Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
Закрыт
11 лет назад
Здравствуйте!
Меня зовут Дементьева Дарья.
Специализируюсь на переводах с английского языка.
Есть опыт работы.
Направления переводов:
- экономика и финансы
- туризм и путешествие
- художественные переводы и др.
Дополнительные услуги: рерайтинг, работа в M Word и Excel.
Почта: [email protected]
Skype dashka_2401
Всегда онлайн!
Необходимо выполнить реферат по статистике, там в основном расчет. Работы немного. Цена договорная.