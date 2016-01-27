dashiki1987

Образование
Высшее:
2005-2010 – КНУКиМ (специалист), кафедра Дизайна, специализация - Дизайн среды
Среднее:
1995-2005 –Специализированная средняя школа №14 г.Кировоград(английский язык)
Дополнительные курсы
2000-2004 – Обучение в художественной школе №2 г.Кировоград
2008 –Курсы «Проектирование в AutoCAD»
2009-Курсы «Дизайн интерьера в 3d studio max»
2014-Курсы «3d-графика и анимация 3d MAX 2012 и визуализация в VRay 2.0»
Специальные навыки
Владение : 3DMax+V-Ray,Adobe PhotoShop ,InDesign-начальный уровень.
Знание языков:
русский, украинский в совершенстве, английский – средний, немецкий - начинающий
Увлечения и интересы
Hand made, волейбол , фотография
Личные качества:
Умение рисовать от руки, ответственность, целеустремлённость, усидчивость, готовность к обучению и получению новых знаний и навыков, пунктуальность, активная жизненная позиция, творческий подход к выполнению заданий. коммуникабельная, хорошо развитое логическое мышление, инициативная, быстро обучаюсь.
Опыт работы
2010- фриланс
- 3D визуализация
2012- по сегодняшний день
- 3D-дизайнер-визуализатор