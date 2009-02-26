dashkov

Андрей dashkov

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
IT технологии в туризме

Сфера деятельности: IT технологии в туризме.

Аналитик, директор по развитию софт верной компании (система поиска и бронирования туров).

Контактирование с партнерами турагентствами, сетями агентств, туроператорами, компаниями разработчиками.

Сбор требований, написание проектной документации, разработка спец проектов, продажи.

Анализ и тестирование веб приложений, юзабилити, разработка пользовательских интерфейсов.

В наличии имеется обширная база компаний - партнеров, периодически обращающихся с различными требованиями и просьбами по созданию сайтов, встройке модулей, разработке спец проектов. Задачи варьируются в зависимости от клиента, начиная от простой встройки модуля поиска туров на сайте турагентства, заканчивая созданием сетевой версии ресурса для франчайзинговой сети турагентсв, заточенной под физических лиц и внутреннюю работу ТА, а так же разработке ПО по требованиям конкретной компании.

Все предлагаемые время от времени проекты контролируются с моей стороны: поиск клиентов, сбор требований, разработка концепции, написание спецификаций, создание пользовательского интерфейса (если требуется), возможно тестирование для контроля качества выполнения задачи.

Приветствуются профессионалы своей области: разработчики, дизайнеры, верстальщики, контент менеджеры, тестировщики, flash и java программисты.

Возможна разработка спец проектов с распределением прибыли в процентном соотношении. С меня концепция и развитие проекта, с вас разработка ресурса и контроль за поддержкой (техническая, пользовательская).

  • 20 видео роликов

    $250

    Требуется создать 20 фрагментов видео роликов на основе Google Earth. Каждый ролик относится к определенной стране. В начале показывается планета в увеличенном виде и далее производится плавный наезд в область конкретной страны. ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Персональный проект для Svideo Oleg (Svideo)

    $250

    20 роликов с увеличением от маленькой планеты до определенной страны. один ролик - одна страна. Увеличение проиизводится до отображения страны. Ролики выполняются в указанном порядке. Болгария Испания Черногория Кипр ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ролики из фотографий (видео слайд шоу)

    $50

    Для нового интернет-телеканала по недвижимости за рубежом требуется создание видео роликов на основе фотографий. Прошу не писать людей, которых интересует разовая работа, а так же тех кто не может говорить по телефону ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash меню с подгрузкой справочников

    $200

    Необходимо реализовать флэш меню, в котором по средством скриптов будут подгружаться справочники для выбора фильтров (параметров выборки). В результате должно получиться полнофункциональное самодостаточное меню с выводом на ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка сайта для туроператорской компании

    $1000

    Требуется разработка сайта многопрофильного туроператора, работающего по зарубежным направлениям. Сайт состоит из трех шаблонов страниц. Первые два шаблона реализуются посредством flash. Третий шаблон является основным шаблоном, который будет использоваться для создания подразделов и наполнения контентом. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

crealabs
42 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва
$600
10 баллов
16 лет назад
Разработка сайта для туроператорской компании
Адекватен, платежеспособен.
Умение думать и слышать клиента, видеть изъяны и недоработки в требованиях заказчика, предлагая возможные пути решения задач - неоспоримые качества Станислава. Все работы выполнены в срок и учитывают требования как изначального ТЗ, так и пожеланий, возникших в ходе работы. Работать было просто и удобно, т.к. Станислав всегда быстро и четко разъяснял нюансы по возникающим в ходе работы над проектом вопросам.
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