Требуется создать 20 фрагментов видео роликов на основе Google Earth. Каждый ролик относится к определенной стране. В начале показывается планета в увеличенном виде и далее производится плавный наезд в область конкретной страны. ...
Сфера деятельности: IT технологии в туризме.
Аналитик, директор по развитию софт верной компании (система поиска и бронирования туров).
Контактирование с партнерами турагентствами, сетями агентств, туроператорами, компаниями разработчиками.
Сбор требований, написание проектной документации, разработка спец проектов, продажи.
Анализ и тестирование веб приложений, юзабилити, разработка пользовательских интерфейсов.
В наличии имеется обширная база компаний - партнеров, периодически обращающихся с различными требованиями и просьбами по созданию сайтов, встройке модулей, разработке спец проектов. Задачи варьируются в зависимости от клиента, начиная от простой встройки модуля поиска туров на сайте турагентства, заканчивая созданием сетевой версии ресурса для франчайзинговой сети турагентсв, заточенной под физических лиц и внутреннюю работу ТА, а так же разработке ПО по требованиям конкретной компании.
Все предлагаемые время от времени проекты контролируются с моей стороны: поиск клиентов, сбор требований, разработка концепции, написание спецификаций, создание пользовательского интерфейса (если требуется), возможно тестирование для контроля качества выполнения задачи.
Приветствуются профессионалы своей области: разработчики, дизайнеры, верстальщики, контент менеджеры, тестировщики, flash и java программисты.
Возможна разработка спец проектов с распределением прибыли в процентном соотношении. С меня концепция и развитие проекта, с вас разработка ресурса и контроль за поддержкой (техническая, пользовательская).
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