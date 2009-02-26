IT технологии в туризме

Сфера деятельности: IT технологии в туризме.

Аналитик, директор по развитию софт верной компании (система поиска и бронирования туров).

Контактирование с партнерами турагентствами, сетями агентств, туроператорами, компаниями разработчиками.

Сбор требований, написание проектной документации, разработка спец проектов, продажи.

Анализ и тестирование веб приложений, юзабилити, разработка пользовательских интерфейсов.

В наличии имеется обширная база компаний - партнеров, периодически обращающихся с различными требованиями и просьбами по созданию сайтов, встройке модулей, разработке спец проектов. Задачи варьируются в зависимости от клиента, начиная от простой встройки модуля поиска туров на сайте турагентства, заканчивая созданием сетевой версии ресурса для франчайзинговой сети турагентсв, заточенной под физических лиц и внутреннюю работу ТА, а так же разработке ПО по требованиям конкретной компании.

Все предлагаемые время от времени проекты контролируются с моей стороны: поиск клиентов, сбор требований, разработка концепции, написание спецификаций, создание пользовательского интерфейса (если требуется), возможно тестирование для контроля качества выполнения задачи.

Приветствуются профессионалы своей области: разработчики, дизайнеры, верстальщики, контент менеджеры, тестировщики, flash и java программисты.

Возможна разработка спец проектов с распределением прибыли в процентном соотношении. С меня концепция и развитие проекта, с вас разработка ресурса и контроль за поддержкой (техническая, пользовательская).