dashli

Дарья Калинина dashli

 
39 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
С удовольствием в кротчайшие сроки наполню товарами Ваш магазин. **Я на связи!**
  • опыт работы в различных CMS
  • подготовка графического контента (Photoshop)
  • создание уникальных описаний товаров
  • быстродействующий ноутбук
  • высокоскоростной интернет
  • желание работать
Photoshop