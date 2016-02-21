dashunya-kinder

Пунктуальность, общительность, доброжелательность, грамотная речь, клиентоориентированность, активность, ответственность, ориентация на результат.

Работа в Орифлейм, Эйвон и т.д. НЕ ИНТЕРЕСУЕТ!

Всесторонне развитая личность))) Сейчас в декрете с ребенком, периодически работаю по специальности на дому. Образование: фармацевт.

Трудно сказать в чем я не могу разобраться... при желании, во всем. Но мне хотелось бы вникать именно в специфические области (юриспруденция, недвижимость, фармацевтика и пр.).