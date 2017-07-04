dashusik2112

Здравствуйте, коллеги!

Я начинающий копирайтер. Почему я решила этим заняться? Потому что меня не устроила моя работа учителем, это во-первых, а во-вторых, я обучаюсь по специальности "Реклама, PR и связи с общественностью" и есть желание внести свой вклад в создание рекламы. Почему я решила, что у меня получится заниматься копирайтом? Потому что я по первому образованию филолог, умею грамотно, красиво писать, обладаю некоторой долей креатива (однажды я выиграла Республиканскую олимпиаду по филологии, которая проходила на базе Московского Государственного Университета). У меня нет порфолио, но я всегда готова на выполнение тестовых заданий, чтобы Вы могли убедиться, что перед Вами не халтурщица и не обманщица.